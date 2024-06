Quem é Esquiva Falcão?

Esquiva Falcão (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 15:59 • Rio de Janeiro

Esquiva Falcão Florentino, nascido em Vitória, Espírito Santo, em 12 de dezembro de 1989, é um pugilista brasileiro que se consolidou como um dos maiores nomes do esporte no país. Desde cedo, imerso no mundo da luta por influência do pai, Adegard Câmara Florentino, conhecido como Touro Moreno, Esquiva trilhou sua trajetória no esporte até se tornar uma das maiores referências no Brasil.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No ringue, Esquiva coleciona títulos e feitos marcantes. Em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres, eternizou seu nome ao conquistar a medalha de prata na categoria meio-pesado, tornando-se o primeiro brasileiro a subir ao pódio olímpico no boxe. Sua trajetória vitoriosa se estende por campeonatos nacionais e internacionais, incluindo o título de campeão brasileiro em 2011 e 2013, e o bicampeonato mundial dos médios-ligeiros pela Federação Internacional de Boxe (IBF) em 2017 e 2018.

➡️ Chael Sonnen provoca o Brasil na encarada com Anderson Silva; assista

Além de sua brilhante carreira no boxe, Esquiva Falcão se destaca por sua personalidade cativante e engajamento social. Conhecido por sua postura humilde e vitoriosa, ele inspira jovens e serve como exemplo de superação e dedicação. Esquiva também se dedica a projetos sociais que visam auxiliar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, utilizando sua história e influência para promover valores como disciplina, respeito e a busca por sonhos.