Chael Sonnen provoca o Brasil na encarada com Anderson Silva; assista

Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 19:48 • São Paulo (SP) • Atualizada em 12/06/2024 - 21:53

Na grande encarada do Spaten Fight Night, Anderson Silva e Chael Sonnen concederam uma coletiva de imprensa antes da grande foto. Em suas falas, o lutador americano detonou o Brasil. Veja o vídeo.

O clima começou agradável, com Anderson abraçando Sonnen antes da coletiva de imprensa.

No estilo Chael Sonnen, o americano relembrou de frase dita sobre o Brasil e continuou na provocação ao país, ao dizer que fez um favor sobre a infraestrutura que tem em São Paulo.

- É bom estar finalmente de volta. Todos esses anos e ninguém me agradeceu. Todos olham para mim e falam 'eu lembro do seu comentário sobre computadores'. O técnico do UFC, várias pessoas falaram, mas eu fiz o comentário sobre computadores. Agora olhem para onde nós estamos, dez anos depois e temos prédios, eletricidade, aviões, celulares… Eu tirei vocês da "Idade da Pedra" - provocou Sonnen

Diferente de Chael Sonnen, Anderson disse coisas positivas. O brasileiro não provocou o americano e enalteceu a rivalidade e a grande luta.

- Pra começar eu acho que a gente tem que entender algumas coisas aqui, uma delas é o quanto, não é por que ele tá aqui, eu sempre falei isso, o quanto ele me tornou um lutador melhor e eu hoje vejo ele se tornando um lutador melhor - elogiou Spider.

Na encarada, o clima foi tranquilo, com aperto de mão e abraços. No final, Anderson Silva aproveitou o dia dos namorados e descontraiu o ambiente dando uma rosa para Chael Sonnen.

Uma das maiores rivalidades do MMA terá seu ponto final, no Spaten Fight Night! Em um evento Komplexo Tempo, em São Paulo (SP), apenas para convidados e familiares, Anderson Silva fará sua última luta contra Chael Sonnen, neste sábado (15), às 22h (de Brasília).

A história entre Anderson Silva e Chael Sonnen é muito antiga. Os atletas protagonizaram dois combates históricos no UFC. O primeiro deles foi na edição 117 do evento, em 2010, na qual Sonnen ficou próximo de protagonizar uma das maiores zebras da história do esporte. O americano dominou grande parte do combate, mas foi finalizado no último round, quando faltavam apenas dois minutos para o fim da luta.

O segundo capítulo da rivalidade aconteceu dois anos depois. Marcado por muitas trocas de provocações e nervos aflorados, o combate não foi nem um pouco parecido com o primeiro. O "Spider" dominou o combate e liquidou a fatura no início do segundo assalto, por nocaute técnico.

