Anderson e Chael (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 15:06 • São Paulo (SP)

Anderson Silva dará adeus aos ringues neste sábado (15), durante o Spaten Fight Night, evento que será realizado em São Paulo. O duelo do “Spider” será contra Chael Sonnen, rival lendário, utilizando as regras do boxe. O combate será a partir das 21h30, com transmissão da TV Globo, SporTV 2, o YouTube do Combate e o Combate.com (primeira luta a partir de 22h).

O principal duelo da noite — que contará com outras três lutas — será com cinco rounds de dois minutos, com luva de 14 onças (“oz”), e com limite de peso até 98 kg.

Além de Silva e Sonnen, teremos Hebert Conceição e Esquiva Falcão, que vão se enfrentar no terceiro duelo, em 0 rounds de três minutos na categoria dos super-médios com peso combinado até 74 kg. O vencedor se consagra campeão brasileiro de boxe.

Kalyl Silva x Paulo Roberto, que também contará com as regras do pugilismo. Já o único confronto de MMA da noite será entre Bia Mesquita e Jojo Ramos.

(Foto: Divulgação/Spaten)

Confira ao card completo:

Spaten Fight Night

📆 Data: 15 de junho de 2024

⏰ Horário: às 21h30 (de Brasília)

🌍 Local: São Paulo

📺 Onde Assistir: TV Globo, SporTV 2, Youtube do Combate e o Combate.com

CARD DO EVENTO:

Anderson Silva x Chael Sonnen (boxe)

Hebert Conceição x Esquiva Falcão (boxe)

Kalyl Silva x Paulo Roberto (boxe)

Bia Mesquita x Jojo Ramos (MMA)