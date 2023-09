Além de Nogueira e Vita, a equipe terá também Sophia Chow e Vitória Marchezini no feminino e o time masculino virá com André Baran, Allan Oliveira, Gustavo Russo e Daniel Mola: "Um honra representar o Brasil mais uma vez, ainda mais em um torneio que já fui campeã. Muito feliz e preparada", disse Nogueira, que tem os patrocínios da FILA, Zeiq e Arena Pinheirinho e conta com os apoios da Acelera One e da Farmácia Artesanal Vinhedo.