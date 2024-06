Quantos jogadores já venceram EuroLeague e NBA ao longo da história?

Luka Doncic, campeão da EuroLeague com o Real Madrid, está na final da NBA (Foto: David Liam Kyle / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 02/06/2024 - 12:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Conquistar sucesso tanto na NBA quanto na EuroLeague é uma façanha notável que poucos jogadores conseguiram. Entre esses grandes nomes, encontram-se ícones desde os anos 60 até os tempos modernos, como Bill Bradley, Bob McAdoo, Toni Kukoc e Manu Ginobili. Este artigo destaca esse grupo seleto de 13 jogadores que conquistaram triunfos marcantes nos palcos globais do basquete. Luka Doncic, campeão da EuroLeague com o Real Madrid, se juntará ao grupo caso vença a NBA 2023/24 com o Dallas Mavericks.

Bill Bradley, por exemplo, após seus estudos em Oxford, desembarcou na Itália para jogar pelo Olimpia Milano durante a temporada de 1965-1966, onde viveu o gostinho de vencer o European Champions Cup. Mais tarde, na NBA, ele foi peça chave nos New York Knicks, contribuindo para os títulos do time nos anos de 1970 e 1973.

Adaptar-se a estilos de basquete diversificados na EuroLeague e na NBA exige não só habilidade técnica excepcional, mas também uma grande capacidade de ajuste e resistência física e mental. Jogadores como Bob McAdoo e Manu Ginobili demonstraram essa adaptabilidade, triunfando em ambas as ligas e provando serem versáteis nas suas abordagens ao jogo.

Bob McAdoo é um exemplo brilhante, ganhando campeonatos importantes tanto na NBA quanto na EuroLeague durante os anos 80. Por outro lado, Manu Ginobili, não só se destacou na NBA com os San Antonio Spurs, mas também levou o Virtus Bologna a conquistar o título da EuroLeague em 2001. A habilidade de Ginobili de alterar jogos foi crucial em ambos os continentes.

Gerenciar uma carreira transatlântica envolve escolhas estratégicas e manejamento cuidadoso do tempo e do físico. Toni Kukoc, por exemplo, antes de juntar-se ao Chicago Bulls e ganhar três títulos da NBA, dominou a EuroLeague com a Jugoplastika Split. Seus dias na Europa o prepararam bem para as exigências técnicas e físicas da NBA.