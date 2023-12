Na temporada de 2016/17, o Golden State Warriors venceu o Cleveland novamente. No entanto, durante este jogo, não tivemos um brasileiro, mas pela participação na campanha do título, Anderson Varejão aceitou o anel de campeão oferecido pela franquia de São Francisco. Dispensado em fevereiro daquele ano, o brasileiro atuou em 14 jogos, apenas um como titular, com médias de 1,3 ponto e 6,6 minutos.