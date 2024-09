Gui Santos pelo Golden State Warriors (Foto: AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 09/09/2024 - 10:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Único brasileiro na NBA em 2024–25, Gui Santos espera ter uma temporada de mais oportunidades no Golden State Warriors. O jogador busca ter um status maior na franquia da California.

Atualmente, como um reserva e ainda jovem, o ala tem um salário de aproximadamente US$ 2,2 milhões. O valor contabiliza um aumento para esta temporada. Anteriormente, os ganhos do jogador estavam na casa dos US$ 1,02 mi.

As cifras, se comparadas com as de Stephen Curry, principal jogador da franquia, ficam muito abaixo. O astro embolsa, anualmente, US$ 62,6 milhões, quase 30 vezes mais do que o brasileiro.

Gui esteve presente em 24 jogos do GSW na última temporada, com médias de 3,4 pontos, 2,1 rebotes e 0,6 assistências por noite. Ele atuou, majoritariamente, pelo Santa Cruz Warriors, equipe de desenvolvimento do Dubs na G League.

O jovem também fez parte do elenco da Seleção Brasileira que disputou os Jogos Olímpicos de Paris, na França e participou de todos os compromissos da equipe.

A projeção do Dubs para a temporada 2024–25 não é muito animadora. A equipe perdeu Klay Thompson e Chris Paul e não conseguiu reposições de destaque, o que causa preocupação nos torcedores.

A ideia, certamente, é atingir voos mais altos em relação à 2023, onde o Warriors parou no Sacramento Kings, no play-in. A estratégia se dá em potencializar o jogo de Stephen Curry, principal jogador da equipe.

Resta verificar em quadra como o técnico Steve Kerr proporcionará isso. A estreia é no dia 23 de outubro, diante do Portland Trail Blazers, fora de casa.