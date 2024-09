Stephen Curry e LeBron James em quadra, pelos Estados Unidos, nas Olimpíadas de Paris (Foto: Garrett Ellwood / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 07/09/2024 - 17:01 • Rio de Janeiro (RJ)

A dupla dos sonhos da NBA. Stephen Curry e LeBron James realizaram o sonho de vários fãs de basquete e formaram uma grande dupla nas Olimpíadas de Paris. Em entrevista ao portal “People” , o astro do Golden State Warriors falou sobre como foi jogar ao lado do maior pontuador da história.

- Nós tivemos muitas batalhas na quadra, muitas idas e vindas. Então, o fato de que realmente conseguimos ser companheiros de equipe em algum momento foi muito legal. E não foi em um jogo festivo ou no All-Star Game. Foi no mais alto nível do basquete de seleções. Nós corremos risco e tivemos jogos grandes. Foi, acima de tudo, emocionante. Portanto, existe muita amizade e respeito entre nós - destacou Curry.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A dupla fez grande sucesso nas Olimpíadas de Paris. Ao lado de outros jogadores renomados na NBA, Curry e LeBron conquistaram a medalha de ouro para os Estados Unidos, após vencer a França na decisão. Com o fim dos Jogos, o astro do Warriors também projetou a possibilidade dos dois atuarem novamente em uma mesma equipe. Apesar do anseio dos fãs por isso, o comentário não foi muito otimista.

- Acho que é difícil, porque não somos companheiros de equipe na liga. Mas com certeza eu adoraria viver mais experiências como essa ao lado dele. Como eu disse, não será fácil. Agora os Jogos acabaram e estamos voltando para jogar um contra o outro de novo em mais um ano. Acho que será isso até que tudo acabe, mas eu adoraria mesmo jogar ao lado dele novamente - acrescentou.

LeBron James e Stephen Curry jogaram juntos, pela primeira vez, nas Olimpíadas de Paris (Foto: Jesse D. Garrabrant / AFP)

No final de agosto, surgiram rumores na imprensa norte-americana de que Stephen Curry estaria trocando o Warriors pelo Lakers. No final, entretanto, o armador renovou com a franquia de San Francisco. O mesmo aconteceu com LeBron, que estendeu o seu vínculo com o time de Los Angeles.