Quantas etapas da WSL Italo Ferreira venceu na carreira?

Italo Ferreira comemora título em Saquarema (Foto: Thiago Diz/WSL)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 16:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Italo Ferreira venceu Yago Dora e se tornou campeão da etapa de Saquarema da Liga Mundial de Surfe (WSL), nesta sexta-feira (28), no litoral do Rio de Janeiro. O troféu, conquistado na praia de Itaúna, é o segundo do surfista na temporada.

No entanto, essa não foi a primeira prova que o surfista venceu. Italo já conquistou nove etapas da categoria em toda a sua carreira.

Os títulos de Italo Ferreira

3x em 2018: Bells Beach (Austrália), Bali (Indonésia) e Peniche (Portugal)

3x em 2019: Gold Coast (Austrália), Pipeline (Havaí) e Peniche (Portugal)

1x em 2021: Merewether Beach (Austrália)

2x em 2024: Teahupo'o (Taiti) e Saquarema (Brasil)

Italo Ferreira nas águas de Saquarema (Foto: Daniel Smorigo/World Surf League)

Esta é a primeira vitória de Ítalo Ferreira no Brasil. O surfista, natural do Rio Grande do Norte, é o atual medalhista de ouro olímpico de surfe, além de ter sido campeão mundial em 2019. Nesta temporada, o potiguar também conquistou a etapa de Teahupo'o no Taiti.