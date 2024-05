Joel Embiid foi o MVP da temporada 2022/23 da NBA (Foto: Tim Nwachukwu/ AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 07/05/2024 - 18:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Enquanto os playoffs da NBA avançam, a liga começa a anunciar os vencedores dos prêmios da temporada, colocando em destaque jogadores que brilharam com desempenhos excepcionais. Dentre os premiados, Victor Wembanyama recebeu o cobiçado título de Rookie of the Year, com uma unanimidade que não era vista desde a temporada de 2015–16, quando Karl-Anthony Towns também foi escolhido por todos os juízes.

O anúncio dos vencedores é feito por uma equipe renomada do programa “Inside the NBA” da TNT, que inclui Ernie Johnson, Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith. Este momentos são muito aguardados pelos fãs do basquete e contribuem significativamente para o legado dos jogadores.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Defensive Player of the Year

Para o prêmio de Defensive Player of the Year, os finalistas foram Bam Adebayo do Miami Heat, Rudy Gobert do Minnesota Timberwolves e Victor Wembanyama do San Antonio Spurs. Com Gobert buscando igualar o recorde de mais vitórias nessa categoria, a competição está acirrada.

Espera-se que a cerimônia deste ano traga surpresas e reconhecimentos emocionantes. Com a revelação do MVP marcada para a quarta-feira, a tensão entre os fãs e os jogadores se acumula. Nikola Jokic do Denver Nuggets, Luka Doncic do Dallas Mavericks e Shai Gilgeous-Alexander do Oklahoma City Thunder estão na disputa para este que é um dos prêmios mais prestigiados da liga.

Nikola Jokic está entre os favoritos ao prêmio de MVP. O astro do Nuggets venceu nos anos de 2020/21 e 2021/22 (Foto: Garrett Ellwood/ AFP)

➡️Comparação com Michael Jordan não está agradando Anthony Edwards

Sexto Homem do Ano: Quem Levou o Prêmio para Casa?

Entre os finalistas para o prêmio de Sexto Homem do Ano estavam Naz Reid do Minnesota Timberwolves, Malik Monk do Sacramento Kings e Bobby Portis do Milwaukee Bucks. Naz Reid acabou levando o prêmio para casa com uma excelente performance ao longo da temporada. Este prêmio demonstra o valor incrível que um jogador pode trazer do banco, sendo crucial para os momentos decisivos dos jogos.

A conquista de um prêmio na NBA não é apenas uma questão de honra, mas também um impulso substancial na carreira dos jogadores. Além do reconhecimento imediato, esses prêmios frequentemente contribuem para contratos mais lucrativos e um legado duradouro no mundo do basquete. Portanto, o impacto dessas premiações vai muito além da temporada atual, moldando o futuro dos jogadores e influenciando suas trajetórias de vida e profissional.

Enquanto assistimos à conclusão dos playoffs, não restam dúvidas de que esses prêmios adicionam uma camada extra de drama e emoção à temporada, promovendo histórias inspiradoras de dedicação e excelência no esporte.