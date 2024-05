Comparação com Michael Jordan não está agradando Anthony Edwards

Anthony Edwards vem brilhando nos Playoffs da NBA (Foto: Matthew Stockman/AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 07/05/2024 - 15:07 • Minnesota (EUA)

Em grande fase na temporada, especialmente nos playoffs da NBA, Anthony Edwards tem sido frequentemente comparado à Michael Jordan. Apesar disso, o astro do Timberwolves não está muito feliz com a situação.

Durante entrevista para o canal “Fox Sports”, Edwards afirmou que as comparações com um dos maiores de todos os tempos não fazem nenhum sentido. Na mesma fala, o craque também comentou sobre a cara da liga.

- Quero que isso acabe. Ele é o maior de todos os tempos. Não posso ser comparado a ele. Quem quer que seja a cara da liga – eles não me escolhem ou se me escolhem – isso realmente não me incomoda. Estou apenas tentando vencer com meus companheiros de equipe. Eu não realmente não me importo em ser a cara da liga. Se meu time pudesse ser a cara da NBA, isso seria ótimo. Enfim, eu só quero que parem de me comparar com Michael Jordan. Ele é o melhor que já jogou basquete. E eu estou tão longe disso - destacou.

Apesar disso, a relação entre Edwards e Michael Jordan não é uma simples comparação sobre atuações. Ambos compartilham de características similares em quadra. Entram em discussão os atributos físicos, a personalidade e também as várias discussões durante os jogos.

Internautas brincam com a semelhança entre os dois (Foto: Reprodução)

Nos playoffs da atual temporada, Anthony Edwards acumula médias de 32.3 pontos, 6.8 rebotes e 5.8 assistências. Ele foi o grande nome na classificação frente ao Phoenix Suns, na primeira rodada. Agora, na semifinais de Conferência, encara os atuais campeões Denver Nuggets. Na série, o Timberwolves vence por 2 a 0.