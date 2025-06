Magnata mexicano crava retorno de Pérez à F1 em 2026

O bilionário Carlos Slim afirmou que Sergio Pérez retornará para a Fórmula 1 em 2026. Ele é um dos principais apoiadores da carreira do mexicano e figura muito influente nos bastidores do automobilismo latino-americano.

continua após a publicidade

➡️ CRÍTICA: ‘F1: o filme’ leva público para as pistas e equilibra esporte com drama

Pérez foi demitido da Red Bull após uma frustrante temporada na F1 2024 e ficou fora do grid — recheado por jovens talentos — em 2025. Inicialmente substituído por Liam Lawson, vindo da Racing Bulls, o assento na equipe taurina acabou passando para Yuki Tsunoda após apenas duas corridas do neozelandês.

Pérez teve seu contrato rescindido com uma indenização estimada em € 13 milhões (R$ 82 milhões na cotação atual), pagos pela equipe taurina. Desde então, o mexicano tem trabalhado nos bastidores para retornar à categoria.

continua após a publicidade

Piloto Sergio Pérez (Foto: AFP)

“Sei que ele está considerando várias opções”, declarou Slim à imprensa mexicana.

— Ele tem o apoio de todos nós e dos fãs. Vem se preparando e esperamos que o retorno aconteça. Todos ficaríamos muito felizes em vê-lo de volta às pistas, mas agora é algo que ele está analisando — completou.

Principal dúvida seria a equipe futura de Pérez

De acordo com o bilionário, a dúvida não é se Pérez vai retornar à F1, mas em qual equipe ele fará isso. Rumores mais fortes ligam o mexicano à Cadillac, que estreia oficialmente em 2026 como a 11ª equipe do grid.

continua após a publicidade

A forte presença da marca na América do Norte e o apelo comercial do mexicano tornam essa parceria uma possibilidade bastante lógica. A equipe, inclusive, já admitiu que considera o #11 como uma opção, mas ainda não há um acordo oficial.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Outra possível alternativa — que surgiu recentemente no noticiário — é a Alpine, embora a equipe francesa tenha negado os rumores. No entanto, com desempenho ainda abaixo do esperado de Franco Colapinto, não se descarta uma mudança, especialmente com Flavio Briatore assumindo um papel de homem forte da equipe e buscando nomes mais experientes para reconstruir o time.