Quando começaram os Jogos Olímpicos da era moderna?

Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começam no dia 26 de julho. Aproveitando que estamos neste clima olímpico, o Lance! te conta quando começaram as Olimpíadas da era moderna.

A primeira Olimpíada na era moderna foi realizada no dia 6 de abril de 1896 em Atenas, na Grécia. O renascimento do espírito olímpico, interrompido no ano 392, deveu-se ao francês Barão de Coubertin, considerado o pai dos Jogos modernos.

A ideia de Coubertin era propagar o esporte como um instrumento de aproximação entre os povos, em benefício da paz. A célebre frase “o importante é competir” é atribuída ao francês.

Em junho de 1894, apoiado pelo americano William Sloane e pelo inglês Charles Hebert, e na presença de representantes de 15 países, Coubertin fundou em Sorbonne, na França, o órgão precursor do Comitê Olímpico Internacional. Até hoje, esse organismo controla todo o mundo olímpico.

A abertura ocorreu com a frase do rei George 1º da Grécia: “Declaro abertos os primeiros Jogos Olímpicos em Atenas”, que virou marca registrada para todas as cerimônias de abertura seguintes.

Nesta edição, as mulheres ainda estavam proibidas de competir. Participaram 285 atletas de 13 países, nas provas de atletismo, ciclismo, luta, esgrima (era a única que admitia profissionais na época), ginástica, halterofilismo, natação e tênis.

Os Jogos Olímpicos de 2024 serão realizados entre os dias 26 e 11 de agosto, em Paris, na capital francesa.