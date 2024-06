Qual é a grande prioridade de cada franquia da NBA no próximo Draft?

Wembanyama foi a primeira escolha do último draft da NBA (Foto: Mike Lawrence / AFP)







22/06/2024

Aproximando-se do NBA Draft de 2024, marcado para os dias 26 e 27 de junho, cada time da NBA planeja sua estratégia de maneira distinta. Enquanto alguns buscam o melhor jogador disponível, outros focam em adquirir atletas que preencham necessidades específicas de posição e habilidades, sem falar dos que estão de olho em negociar suas escolhas por veteranos ou tentar uma posição melhor no draft.

Com 30 equipes preparando seus movimentos, cada uma delas tem uma prioridade estratégica que reflete sua posição atual no ciclo competitivo da liga. Vamos explorar como algumas destas equipes estão se posicionando para o draft, enfocando nas estratégias específicas conforme suas necessidades apontam.

Atlanta Hawks: Escolhendo o Melhor Jogador Disponível

Em uma posição não muito comum para quem detém a primeira escolha geral, os Atlanta Hawks vêm de uma temporada de 36 vitórias e uma aparição no torneio play-in. Com uma seleção tão alta, eles estão propensos a escolher o melhor jogador disponível, seja ele um ala-pivô defensivo ou um ala completo, complementando assim a formação com Trae Young e Dejounte Murray.

O Boston Celtics, posicionado no final da primeira rodada, busca alguém que possa contribuir de imediato. Vindo de uma temporada onde a janela para o título ainda se mostra aberta, a equipe procura por um ala mais experiente, capaz de entrar na rotação assim que a temporada começar. Esse foco em talento imediatamente útil mostra como as estratégias de draft podem variar enormemente dependendo das aspirações imediatas de cada franquia.

Brooklyn Nets: Encontrando uma Forma de Voltar ao Draft

Possivelmente a equipe em situação mais delicada, o Brooklyn Nets não possui escolhas de primeira ou segunda rodada deste ano. A busca por reintroduzir a equipe nas escolhas do draft é uma prioridade, seja através de negociações envolvendo jogadores como Dorian Finney-Smith ou até Mikal Bridges. A necessidade de remontar a equipe com novos talentos é urgente para um futuro competitivo a médio prazo.

Os Hornets, com a sexta escolha, precisam melhorar significantemente na defesa. A escolha poderia ser usada para fortalecer esse aspecto, optando por um ala que possa assumir responsabilidades defensivas significativas. Isso reflete a abordagem de moldar o time em torno das habilidades de LaMelo Ball, mostrando como a construção de uma equipe pode girar em torno das capacidades de sua estrela emergente.

Conclusões Diversas e Estratégicas

Enquanto alguns times como os Bucks e Lakers estão à procura de talento instantâneo ou negociando suas escolhas por auxílio imediato de veteranos, outros como os Pistons e Nuggets investem na solução de carências específicas através de promessas do draft. Esta diversidade de estratégias ilustra a complexidade e a importância do draft na dinâmica e na evolução estratégica das equipes da NBA.

O draft é, sem dúvida, um dos elementos mais fascinantes e cruciais para as franquias da liga, e as decisões tomadas nos dias 26 e 27 de junho podem definir o rumo de uma equipe por anos. Portanto, cada escolha, cada negociação e cada tática utilizada pelos times são essenciais na constante busca pelo sucesso no campeonato.