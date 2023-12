21 franquias diferentes foram campeãs ao longo da história da NBA. Rivais históricos, Boston Celtics e Los Angeles Lakers são os detentores do maior número de títulos, 17 para cada. O Golden State Warriors, que conquistou quatro anéis neste século, é o terceiro colocado da lista, com sete conquistas. Na sequência, vem o Chicago Bulls, que venceu todos os seis campeonatos sob a liderança do astro Michael Jordan.