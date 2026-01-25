menu hamburguer
Caio Bonfim começa temporada com medalha de ouro na Copa Brasil de Marcha Atlética

Competição foi na Esplanada dos Ministérios, que receberá Mundial por Equipes, em abril

Foto-Joao-Pedro-Sabadini-2-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/01/2026
17:30
Caio Bonfim venceu a Copa Brasil de Marcha Atlética, em Brasília (Foto: Ronaldo Caldas/MEsp)
imagem cameraCaio Bonfim venceu a Copa Brasil de Marcha Atlética, em Brasília (Foto: Ronaldo Caldas/MEsp)
O medalhista olímpico Caio Bonfim deu início à temporada 2026 neste domingo (25) com a conquista de seu 15º título da Copa Brasil de Marcha Atlética. Disputada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília – sua cidade natal –, o atleta venceu a meia-maratona da competição, 21,1km, com o tempo exato de 1h28min.

A Copa Brasil de Marcha Atlética foi o primeiro desafio de Caio Bonfim desde o ouro nos 20km e a prata nos 35km no Mundial de Atletismo em Tóquio, realizado em setembro de 2025. O marchador celebrou a vitória e seu desempenho na prova:

— É o meu 15º título de Copa Brasil, então fiquei feliz de chegar até aqui, desde 2012, e conquistar esse título em casa, com a família. Foi muito legal. É um percurso e uma distância nova, a meia-maratona. No final, fiquei com vontade de ir ao banheiro, então diminuí um pouco o pace. Mas gostei, fiquei satisfeito. Fiz uma prova boa também diante dos adversários — comentou Caio Bonfim.

Bonfim também destacou a importância do evento visando a preparação para o Mundial por Equipes, a ser realizado em 12 de abril, também em Brasília. Em tom descontraído, disse que não dará spoilers do trajeto, que será o mesmo para a competição internacional:

— Eu não vou falar nada do percurso, não. Os estrangeiros poderiam estar aqui experimentando e não vieram. Eu vim e fiz — brincou.

O brasiliense não escondeu a satisfação de contar com o apoio dos conterrâneos, que foram prestigiar o evento em uma das principais zonas da cidade. Caio ressaltou que espera ainda mais público na época do Mundial:

— Ao fim da prova, fui ao banheiro, mas voltei para agradecer a galera que apoiou e gritou por 21 voltas. O pessoal acordou cedo para torcer, e isso é muito bacana. Em abril vamos ter mais gente, porque agora é uma época em que o brasiliense está de férias e aproveita para viajar. Isso também é um treinamento para o Mundial e a gente tem que lidar com a responsabilidade da torcida, porque a festa é para quem está lá fora — afirmou Caio Bonfim.

Campeão mundial e medalhista olímpico Caio Bonfim ganha 15º título brasileiro em casa (Foto: Gustavo Alves/CBAt)
Campeão mundial e medalhista olímpico Caio Bonfim ganha 15º título brasileiro em casa (Foto: Gustavo Alves/CBAt)

