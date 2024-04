Próximo de começar os playoffs, Boston Celtics se preocupa com lesão de Jaylen Brown

Jaylen Brown é um dos protagonistas do Boston Celtics (Foto: KEVIN C. COX / AFP)







Publicada em 01/04/2024 - 16:02

Líder e com a vaga nos play-offs da NBA garantidas, o Boston Celtics passa a se preocupar com possíveis lesões em seu elenco. Uma dos atletas que requer maior atenção é Jaylen Brown, que tem se queixado de dor nos últimos jogos.

Diante do New Orleans Pelicans, no sábado (30), o astro deu sinais claros de dores no joelho e na mão esquerda. Ainda assim, seguiu em quadra para ajudar os companheiros de equipe. Em entrevista após o duelo, que terminou com vitória do Celtics por 104 a 92, Brown falou a respeito da situação:

- Sendo honesto, foram coisas de jogo mesmo, nada para se preocupar. Isso aí acontece em quase todos os jogos com todos os atletas, é um esporte de contato e você está exposto a isso. Mas não tem nada para se preocupar sobre isso - começou.

Por outro lado, o camisa 7 trouxe à tona um problema nas costas que tem incomodado bastante nos últimos compromissos. O atleta deve passar por exames assim que a franquia voltar para casa.

- No entanto, devo admitir que sinto algumas dores nas costas nas últimas semanas. Estávamos no meio de uma sequência de partidas fora de casa e acabei não olhando isso de uma forma mais ampla. Nessa semana, voltaremos a Boston e vou dar uma olhada - destacou.

O Boston Celtics encerra, nesta segunda-feira (1), a sequência de jogos fora de casa. O adversário é o Charlotte Hornets, a partir das 20h (horário de Brasília). A volta ao TD Garden acontece na quarta-feira (3), contra o Oklahoma City Thunder.