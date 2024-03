Confira a matemática e saiba de uma vez por todas se Lebron James superou Oscar Schmidt

(Foto: Andrew D. Bernstein / AFP







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 31/03/2024 - 17:16 • São Paulo (SP)

O americano Lebron James já ultrapassou a marca de 40 mil pontos na temporada regular da NBA. Ele, no entanto, seguia atrás do brasileiro Oscar Schmidt como o maior pontuador da história do basquete. Os 26 pontos na vitória por 150 a 145 do Lakers sobre o Indiana Pacers, no último domingo (24), deixou tudo igual entre os atletas, de acordo com informações do portal “O Globo”.

Segundo o site, o King precisa de apenas um ponto para ultrapassar Oscar e se tornar o recordista em pontos de toda a história do basquete. No momento, os dois estão igualados com 49.737 pontos. Lebron pode garantir o recorde, caso atue contra o Milwaukee Bucks, na noite desta terça-feira. Apesar disso, o astro é dúvida para o duelo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O portal levou, em sua contagem, apenas jogos oficiais, ou seja, temporada regular, playoffs, torneio play-in, final do In-Season Tournament, seleção dos Estados Unidos e All-Star Games. Em outras contagem que também levam em conta amistosos e jogos da pré-temporada, James estaria a frente de Schmidt.

Dessa forma, a pontuação de Lebron, segundo o “O Globo”, é a seguinte:

Temporada regular: 40.225 pontos (1.483 jogos)

Playoffs: 8.023 pontos (282 jogos)

Play-in: 52 pontos (2 jogos)

Final do In-Season Tournament: 24 pontos (1 jogo)

Seleção dos Estados Unidos: 979 pontos (68 jogos)

All-Star Games: 434 pontos (20 jogos)

TOTAL: 49.737 pontos em 1.856 jogos

Vale lembrar que os números pela seleção dos EUA são da própria federação e os dados do All-Star contam apenas o jogo principal da noite.

(Foto: ANTONIO SCORZA/AFP)

Já Oscar Schmidt tem seus pontos disponíveis no site oficial do Mão Santa. Os números levam em conta suas passagens por equipes brasileiras e italianas, além de Jogos das Estrelas, que são equivalentes ao All-Star Game da NBA:

Palmeiras - 2.033 em 82 jogos - 24,8 de média

Sírio​ - 4.351 em 146 jogos - 29,8 de média

​Italiano - 13.957 em 403 jogos - 34,6 de média

​Espanhol - 2.009 em 71 jogos - 28,2 de média

​Copas - 3.570 em 117 jogos - 30,5 de média

Corinthians - 4.270 em 131 jogos - 32,5 de média

​Seleção Brasileira - 7.693 em 326 jogos - 23,5 de média

​Barueri - 4.613 em 120 jogos - 38,4 de média

​Flamengo - 7.241 em 219 jogos - 33 de média

​TOTAL - 49.737 em 1.615 jogos - 30,7 de média

O próprio Oscar Schmidt já parabenizou o americano na última semana, quando ele atingiu a marca. “Não só hoje é um grande dia para o basquete, mas o futuro desse esporte é brilhante, porque o LeBron não apenas bateu minha marca de pontos, mas ele ainda tem muito chão pela frente e vai fazer muitas coisas grandiosas por esse esporte que nós tanto amamos”, disse o brasileiro.