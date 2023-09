Os visitantes da 3ª Rio Innovation Week poderão surfar em pleno Píer Mauá. Como? Através da tecnologia a serviço do esporte e da acessibilidade, os visitantes poderão surfar no simulador 3D do eMuseu. Essa é apenas uma entre as várias atrações do estande do eMuseu do Esporte na exposição que, entre 3 e 6 de outubro, transforma o Píer Mauá (Av. Rodrigues Alves,10), na Zona Portuário do Rio, num espaço que reunirá novas tecnologias, empreendedorismo e oportunidades.