Copa Mundo do Futsal Sub-19: Grupos se encaminham para definição

O Lance! transmitiu com exclusividade os jogos da Copa Mundo do Futsal

Corinhians venceu o Salas-COL por 5 a 3 pela Copa Mundo do Futsal (Foto: Mauricio Mateus Moreira)
Corinhians venceu o Salas-COL por 5 a 3 pela Copa Mundo do Futsal (Foto: Mauricio Mateus Moreira)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
01:35
A Copa Mundo do Futsal Sub-19, disputada em Blumenau, esquentou de vez com a realização da segunda e terceira rodadas da fase de grupos. Alguns times já carimbaram a vaga no mata-mata, como o Magnus, enquanto outros, incluindo gigantes do futsal brasileiro, ainda dependem dos últimos jogos para garantir sua classificação.

Veja como estão os grupos da Copa Mundo do Futsal

Classificação dos grupos da Copa Mundo do Futsal
Grupo A: Blumenau vence e assume a ponta

O anfitrião Blumenau-BRA fez o dever de casa e, após a goleada na estreia, venceu o Imane Black Pearl-TAI por 5 a 2. O resultado levou a equipe catarinense aos 6 pontos, assumindo a liderança isolada e ficando em excelente posição para se classificar. No outro jogo, o Boca Juniors-ARG se recuperou e aplicou um sonoro 8 a 3 no Alcadia de Mosquera-COL. Com esses placares, a briga pela segunda vaga fica intensa entre a equipe argentina e a tailandesa.

Grupo B: Magnus vence clássico contra Jaraguá e garante vaga

No duelo mais aguardado até aqui, o Magnus-SP venceu o clássico nacional contra o Jaraguá Futsal-BRA por 2 a 0. Com o triunfo, a equipe paulista chegou aos 9 pontos em três jogos, tornando-se a primeira e única equipe matematicamente classificada para as quartas de final. O Jaraguá, que ainda tem um jogo a disputar, decide seu futuro na última rodada. Na outra partida, o São Joseense-BRA derrotou o Finca de Las Nubes-GUA por 3 a 1, mantendo vivas as chances de classificação.

Magnus venceu a equipe do Jaraguá por 2 a 0 (Foto: Mauricio Mateus Moreira)
Grupo C: JEC Krona e Corinthians estreiam com vitória

No Grupo C, o JEC Krona-BRA se isolou na liderança ao conquistar sua segunda vitória em dois jogos, uma goleada de 10 a 3 sobre o Progreso-ARG, chegando aos 6 pontos. Já o S.C. Corinthians-BRA, que havia sido superado pelo próprio JEC na primeira rodada, se recuperou e conquistou um resultado vital ao vencer o Salaz CS-COL por 5 a 3. O triunfo deixa o Timão com 3 pontos e em boa posição na briga pela segunda vaga do grupo.

Corinhians venceu o Salas-COL por 5 a 3 pela Copa Mundo do Futsal (Foto: Mauricio Mateus Moreira)
Grupo D: Vasco e Palma Futsal disparam na frente

Assim como no Grupo C, os favoritos do Grupo D também venceram seus dois primeiros confrontos, embolando a briga pela primeira posição. O Vasco da Gama superou o Atlas Futsal-COL por 5 a 3 e chegou aos 6 pontos. Mesma pontuação tem o Palma Futsal-ESP, que venceu o NY Ecuador-EUA por 7 a 3. Vasco e Palma agora se preparam para um confronto direto que valerá a liderança isolada da chave na última rodada.

