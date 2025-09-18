Copa Mundo do Futsal Sub-19: Grupos se encaminham para definição
A Copa Mundo do Futsal Sub-19, disputada em Blumenau, esquentou de vez com a realização da segunda e terceira rodadas da fase de grupos. Alguns times já carimbaram a vaga no mata-mata, como o Magnus, enquanto outros, incluindo gigantes do futsal brasileiro, ainda dependem dos últimos jogos para garantir sua classificação.
Veja como estão os grupos da Copa Mundo do Futsal
Grupo A: Blumenau vence e assume a ponta
O anfitrião Blumenau-BRA fez o dever de casa e, após a goleada na estreia, venceu o Imane Black Pearl-TAI por 5 a 2. O resultado levou a equipe catarinense aos 6 pontos, assumindo a liderança isolada e ficando em excelente posição para se classificar. No outro jogo, o Boca Juniors-ARG se recuperou e aplicou um sonoro 8 a 3 no Alcadia de Mosquera-COL. Com esses placares, a briga pela segunda vaga fica intensa entre a equipe argentina e a tailandesa.
Grupo B: Magnus vence clássico contra Jaraguá e garante vaga
No duelo mais aguardado até aqui, o Magnus-SP venceu o clássico nacional contra o Jaraguá Futsal-BRA por 2 a 0. Com o triunfo, a equipe paulista chegou aos 9 pontos em três jogos, tornando-se a primeira e única equipe matematicamente classificada para as quartas de final. O Jaraguá, que ainda tem um jogo a disputar, decide seu futuro na última rodada. Na outra partida, o São Joseense-BRA derrotou o Finca de Las Nubes-GUA por 3 a 1, mantendo vivas as chances de classificação.
Grupo C: JEC Krona e Corinthians estreiam com vitória
No Grupo C, o JEC Krona-BRA se isolou na liderança ao conquistar sua segunda vitória em dois jogos, uma goleada de 10 a 3 sobre o Progreso-ARG, chegando aos 6 pontos. Já o S.C. Corinthians-BRA, que havia sido superado pelo próprio JEC na primeira rodada, se recuperou e conquistou um resultado vital ao vencer o Salaz CS-COL por 5 a 3. O triunfo deixa o Timão com 3 pontos e em boa posição na briga pela segunda vaga do grupo.
Grupo D: Vasco e Palma Futsal disparam na frente
Assim como no Grupo C, os favoritos do Grupo D também venceram seus dois primeiros confrontos, embolando a briga pela primeira posição. O Vasco da Gama superou o Atlas Futsal-COL por 5 a 3 e chegou aos 6 pontos. Mesma pontuação tem o Palma Futsal-ESP, que venceu o NY Ecuador-EUA por 7 a 3. Vasco e Palma agora se preparam para um confronto direto que valerá a liderança isolada da chave na última rodada.
