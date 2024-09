Primeira escolha geral do Draft da NFL de 2023 é bancado por veterano

(Foto: Jared C. Tilton / AFP)







O Carolina Panthers vão colocar o quarterback Bryce Young no banco de reservas do time. A equipe treinada por Dave Canales nomeou o veterano Andy Dalton para ser titular da equipe contra o Las Vegas Raiders, no domingo (22), fora de casa. A decisão vem depois de duas partidas péssimas de Bryce, que comprometeu a equipe. A informação é do jornalista Tom Pelissero, da NFL Network.

Depois de um começo catastrófico de temporada, os Panthers estão 0-2 na temporada regular da NFL, com duas derrotas com por mais de 20 pontos. O treinador Canales assistiu a reprise do jogo e percebeu que a mudança era necessária.

- Odeio soar como um disco arranhado, mas devo isso a todos os caras... a todos os envolvidos: ser realmente críticos sobre o que colocamos no filme e o que estou vendo. Garanto que estou constantemente tomando a melhor decisão para a equipe, toda semana - disse Dave Canales, que acrescentou que ele tomou a decisão e que Andy dará a melhor chance para a equipe vencer.

Os Panthers perderam para os Saints por 47 a 10 na primeira semana e para os Chargers por 26 a 3 no último domingo (15). Young combinou 245 jardas de passe com três interceptações, zero touchdowns e uma porcentagem de conclusão de 55,4 em duas semanas, o que causou uma péssima impressão no novo treinador do time.

Contra os Chargers, Bryce estabeleceu uma baixa na carreira. O quarterback teve 84 jardas aéreas com uma interceptação e nenhum touchdown. Após a partida, Canales reforçou que Young seguiria como titular, mas que depois de rever o jogo, mudou de ideia.

- Fui para casa. Assisti ao filme. Reuni as informações e tomei a melhor decisão para o time, especialmente para o ataque, do que nos colocará no melhor lugar para sermos bem-sucedidos esta semana - disse o treinador.

Desde sua primeira partida na Carolina, Bryce Young nunca pareceu confortável. Atrás de uma linha ofensiva ruim, ele tem sido disperso, entrado em pânico no pocket e com dificuldades para de destacar. O quarterback viu sua mecânica ficar instável e repetidamente tomou decisões ruins. O jogo de Young continuou a despencar nos dois primeiros jogos da temporada de 2024.

Os Panthers e propuseram a melhorar a situação desastrosa em torno do QB, ao melhorar a linha ofensiva interna, negociou por Diontae Johnson e recrutou Xavier Legette na primeira rodada. Até agora, nada disso ajudou. Canales foi contratado especificamente por seu trabalho com quarterbacks, ajudando a recalibrar as carreiras de Geno Smith, em Seattle, e Baker Mayfield, em Tampa. Sua decisão após dois jogos é que Dalton é a melhor opção agora, e ele se recusou a dizer aos repórteres na segunda-feira (16) se isso foi um banco de uma semana ou uma troca permanente.

Titular, Andy Dalton voltar a jogar uma partida de NFL, após ter três partidas em 2023. O quarterback teve a carreira marcada pela passagem no Cincinnati Bengals, por onde ficou de 2011 à 2019 e chegou aos playoffs quatro vezes.

O Carolina Panthers encara o Las Vegas Raiders, neste domingo (22), no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Na última semana, o time do Colorado surpreendeu ao vencer o Baltimore Ravens, fora de casa, em uma virada épica.