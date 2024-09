COB Expo 2024 celebrará as Olimpíadas de Paris com presença de medalhistas

Tati Weston-Webb, Bia Souza e Rebeca Andrade estarão no COB Expo 2024 (Fotos: Reprodução / Instagram, AFP e Divulgação / COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 10:44 • São Paulo (SP)

A cidade de São Paulo receberá a segunda edição do COB Expo este ano, entre os dias 25 e 29 de setembro, no Pro Magno Centro de Eventos, localizado na zona norte da capital paulista. A feira promete ser “uma experiência imersiva que une esporte, inovação e conhecimento em um só lugar”. Em 2024, o evento também celebrará os resultados expressivos do Brasil nas Olimpíadas de Paris, com presença dos medalhistas Rebeca Andrade, Bia Souza, Ana Patrícia, Duda, Caio Bonfim, Tatiana Weston-Webb, Guilherme Schmidt, Rafael Macedo, Willian Lima e Ketleyn Quadros.

– Esta segunda edição da feira será a celebração final das Olimpíadas de Paris 2024 e poderemos contar com a participação de grandes medalhistas e painéis especiais com diversos players para contarem seus cases deste momento - contou Giulia Barberato, diretora executiva da agência EA, que organiza o COB Expo 2024.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao longo dos cinco dias de evento, mais de 65 mil pessoas devem passar pela feira. 7 mil serão crianças e jovens, de escolas municipais e projetos sociais. São mais de 150 marcas envolvidas no evento, além de 200 palestrantes e cerca de 2865 congressistas.

A programação da COB Expo é diversa. Na parte educacional, serão 45 cursos nas áreas de comunicação e marketing, gestão, saúde e direito. A feira contará com seis painéis com medalhistas de Paris 2024. Já no aspecto esportivo, terão clínicas e demonstrações de 40 esportes em 22 arenas, incluindo a vivência de modalidades de inverno e uma demonstração do flag football, que estará na grade dos Jogos Olímpicos de Verão de 2028. Por fim, a COB Expo ainda realizará 15 campeonatos e desafios esportivos.

➡️ Bruna Takahashi conta como foi jogar Olimpíadas com irmã, namorado e amigo de infância

Entre as novidades desta edição estão o Palco Tom Brasil, aberto e gratuito com atividades de no máximo 1h de duração, incluindo atrações musicais para marcar o encerramento de cada dia, e o Café com Negócios, uma rodada de networking entre Confederações, expositores, patrocinadores e apoiadores.

– Com uma programação diversificada e variedade de atividades, o objetivo é valorizar e demonstrar todos os esportes olímpicos e conectar stakeholders, ou seja: atletas, dirigentes, empresários, universitários, jornalistas, influencers e órgãos públicos, para compartilhamento de boas práticas, cases, e fomentar a discussão de tendências e novas políticas. Por se tratar de um evento anual, o propósito é destacar o Movimento Olímpico e cravar um marco no calendário independente do momento Olimpíadas, é reunir os fãs de esporte e celebrar este universo, cativando cada vez mais as novas gerações – concluiu Giulia.

Giulia Barberato, diretora executiva da agência EA (Foto: Divulgação)

➡️ Roberta abre jogo sobre futuro na Seleção Brasileira de vôlei e responde se voltará ao Brasil

Atletas e ex-atletas confirmados na COB Expo 2024

Vôlei: Adenizia, Macris, Carol Gataz, Natinha, Fabiana Claudino, Erica Coimbra e Darlan Cunha.

Futebol: Tamires, Formiga, Duda Sampaio, Milene Domingues e Cris Gambaré.

Atletismo: Maureen Maggi, Darlan Romani, Edson Luciano, Fabiana Murer, Juliana Menis, Gabriel Garcia, Baloteli, Viviane Lyra, Johnatas Cruz, Valdileia Martins e Luiz Maurício.

Boxe: Wanderley Pereira, Abner Teixeira e Bárbara Santos.

Judô: Tiago Camilo e Henrique Guimarães.

Ginástica: Arthur Zanetti e Gabriel Barbosa.

Tiro esportivo: Giovana Meyer.

Canoagem: Ana Sátila.

Handebol: Diogo Hubner.

Tênis de mesa: Bruna Alexandre.

Beach Tennis: Andre Baran.