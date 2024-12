Prêmio Sou do Esporte: veja onde assistir e detalhes do evento

O 9º Prêmio Sou do Esporte acontece nesta terça-feira (10), no Campo Olímpico de Golfe, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento celebra e premia os maiores atletas do Brasil e conta com homenagem à Hortência Marcari, a Rainha do Basquete. A cerimônia tem transmissão ao vivo do BandSports, a partir das 18h30m (de Brasília). São parceiros de mídia o Lance!, a Máquina do Esporte e o Grupo Bandeirantes.

continua após a publicidade

➡️ Thaisa desabafa sobre agressão em jogo da Superliga de Vôlei Feminino: ‘Muito triste’

Mais de 20 prêmios serão entregues para reconhecer pessoas, atletas e entidades que buscam melhorar o ambiente esportivo no país. Os finalistas das categorias com voto aberto foram escolhidos por uma comissão formada pelos parceiros de mídia da Sou do Esporte.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Prêmio Sou do Esporte Foco Radical chega este ano à nona edição, sendo a maior premiação da América Latina que envolve modalidades olímpicas, paralímpicas, não olímpicas e o futebol, tendo sempre, ao final, uma homenagem especial a um grande ícone do esporte brasileiro. Este ano, será Hortência Marcari, a Rainha do Basquete, que conquistou a medalha de prata com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996 e a de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Havana 1991.

continua após a publicidade

Novidades na premiação

Entre as novidades deste ano estão, pela primeira vez, o prêmio para a Comissão de Atletas das entidades olímpicas; o de “evento esportivo” do ano, em que concorrem WSL Vivo Pro, Rio Open e NFL Brasil; e o de publicidade no esporte, tendo como concorrentes as campanhas Jogo Responsável, da BetNacional; Lendas de Ouro, da Corona; e Torcida Brasileira, do Banco do Brasil, sendo estas últimas categorias com votação pública e especializada, além do Conselho da SDE.

Categorias do 9° Prêmio Sou do Esporte

O Prêmio Sou do Esporte Foco Radical já se estabeleceu no calendário como a maior premiação esportiva no Brasil, incentivando a prática da governança entre as confederações olímpicas e as federações de futebol. Serão entregues mais de 20 troféus para reconhecer pessoas, atletas e entidades que buscam melhorar o esporte no país.

continua após a publicidade

Confira as categorias do 9º Prêmio Sou do Esporte

1. Terceiro setor 2. Startup 3. Jornalismo 4. Atitude positiva 5. Publicidade no esporte 6. Melhor evento esportivo 7. Melhor treinador 8. Menção honrosa 9. Atleta de e-sports 10. Atleta não olímpico 11. Atleta revelação 12. Atleta paralímpico 13. Atleta olímpico 14. Transparência 15. Equidade 16. Prestação de contas 17. Integridade institucional 18. Modernização 19. Práticas inovadoras (3) 20. Estatuto/ Federação de futebol 21. Gestor do ano 22. Atleta homenageado: Hortência

Nesta edição do Prêmio Sou do Esporte, Flávia Saraiva será a mestre de cerimônia. A ginasta viveu ano mágico em 2024, quando conquistou a medalha de bronze por equipes na ginástica, a primeira do Brasil na categoria.

Flávia Saraiva vai apresentar a cerimônia do Prêmio Sou do Esporte (Foto: Paul ELLIS/AFP)

A Sou do Esporte nasceu em 2015, fundada pela jornalista Fabiana Bentes, com o intuito de melhorar o ambiente de negócios no esporte, fortalecer o esporte como ferramenta imprescindível no desenvolvimento socioeconômico do país, e promover, como alicerce do esporte, a governança, pautando o combate à corrupção e aos abusos de poder no esporte. Um dos principais projetos é o Prêmio Sou do Esporte. O evento ocorre sempre no final de cada ano, reunindo as principais referências da gestão esportiva brasileira.