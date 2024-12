Prêmio Sou do Esporte: conheça todos os vencedores da 9ª edição

O Instituto Sou do Esporte realiza nesta terça-feira (10), no Campo Olímpico de Golfe, no Rio, a entrega do Prêmio Sou do Esporte Foco Radical. Realizada pela 9ª vez, a cerimônia reconhece pessoas, atletas e entidades que buscam melhorar o ambiente esportivo no País.

— Chega de lideranças mais ou menos no esporte. Precisamos dos melhores — disse Fabiana Bentes, fundadora do Instituto Sou do Esporte, em discurso de abertura da premiação. — O esporte é de todos os brasileiros, e precisamos dos melhores.

O Prêmio Sou do Esporte é um dos mais importantes do Brasil e envolve modalidades olímpicas, paralímpicas, não olímpicas e o futebol. Além disso, todos os anos presta homenagem a um ícone do esporte. Este ano, a grande homenageada é a ex-jogadora de basquete Hortência, medalhista de Prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996.

— A Hortência, além de ser uma grande atleta, ela entende o papel que ela tem, e ela não se omite. Ela é um exemplo para todos nós — disse Marco La Porta, que assumirá a presidência do Comitê Olímpico do Brasil (COB) a partir de janeiro, sobre a grande homenageada da noite.

Marco La Porta e Yane Marques durante a entrega do Prêmio Sou do Esporte (Foto: JP Sombra/Lance!)

Vencedores do 9º Prêmio Sou do Esporte