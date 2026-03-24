Prêmio Isabel Salgado reúne grandes nomes do esporte em comissão avaliadora

Com nomes importante para o esporte nacional, o Prêmio Isabel Salgado deu início à etapa de avaliação dos projetos inscritos em sua segunda edição. A cerimônia de premiação será realizada no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB Rio de Janeiro), em 2026, com data a ser divulgada em breve nos canais oficiais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A comissão avaliadora deste ano reúne um "time de estrelas" e referências em suas modalidades, como Flávio Canto, Raí, Daniel Dias, Fabi Alvim, Carolina Solberg, Sissi, Aline Silva, Soraia André, Diogo Silva, Joanna Maranhão e Yane Marques. O grupo reforça o propósito do prêmio de destacar atletas que utilizam o esporte como ferramenta de transformação social, unindo a excelência competitiva ao compromisso com uma sociedade mais justa.

Além dos ídolos do esporte, representantes dos parceiros Banco do Brasil, Shell e da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) compõem o júri, sendo responsáveis pela votação das categorias Aurora e Horizonte.

continua após a publicidade

O que é o Prêmio Isabel Salgado?

A primeira edição do evento ocorreu em 2025, em homenagem à ex-jogadora e treinadora Isabel Salgado, que faleceu em 2022, aos 62 anos. Grande nome do vôlei de quadra e de praia, Isabel defendeu a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Moscou (1980) e Los Angeles (1984).

A premiação é dividida em três categorias principais:

Aurora: destinada a atletas e ex-atletas que lideram projetos sociais ativos; Raízes: voltada a empreendedores sociais com iniciativas esportivas consolidadas; Semente: focada em pessoas que desejam iniciar novos projetos de impacto.

Ao todo, até 25 iniciativas são contempladas — cinco na categoria Aurora, cinco na Raízes e quinze na Semente. Entre as novidades para 2026 está a ampliação das modalidades: além do vôlei, o prêmio agora reconhece projetos ligados ao futebol feminino, atletismo, judô, surfe e skate.