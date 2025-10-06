Prêmio Isabel Salgado inicia parceria com o COB e traz novas modalidades

O Prêmio Isabel Salgado e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) iniciam oficialmente sua parceria institucional, fortalecendo a conexão entre esporte e impacto social. Com a colaboração, novas modalidades esportivas passam a integrar o edital, como: futebol feminino, boxe, judô, surfe e skate.

A mudança foi anunciada durante a primeira edição do Prêmio com a presença do diretor-geral do COB e campeão olímpico, Emanuel Rego, agora ganha forma concreta e abre caminho para uma nova fase de expansão.

A novidade reforça o compromisso de fortalecer a cultura de que esporte e social devem caminhar juntos, além de inspirar e capacitar lideranças para que mais iniciativas de impacto social surjam em diferentes frentes do esporte.

Além da abertura para novas modalidades, a parceria com o COB prevê iniciativas conjuntas com o Transforma, programa educacional que promove os Valores Olímpicos em escolas de todo o país, e com o Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), voltado à capacitação de gestores, treinadores e profissionais do esporte. A gestora-executiva do Prêmio, Maria Clara Salgado, a expansão marca um novo capítulo.

-Depois do sucesso do primeiro edital, estamos prontos para crescer ainda mais. A entrada de novas modalidades é um passo importante para ampliar a diversidade de projetos apoiados e mostrar que todos os esportes têm potência de transformação. A parceria com o COB é estratégica para ambos os lados: juntos, podemos levantar debates e propostas que validem cada vez mais o esporte como uma grande ferramenta de impacto social, além de um maior envolvimento de atletas com causas de impacto - disse.

Manoela Penna, diretora de Comunicação, Marketing e Valores Olímpicos do COB, destacou a relevância da união.

-Na primeira edição do Prêmio Isabel Salgado, foi anunciada a parceria com o COB e, agora, a iniciamos dando um passo importante com a inclusão de novas modalidades. Essa expansão amplia as possibilidades de impacto e reforça a ideia de que todo esporte tem poder de transformação social. Para nós, é motivo de orgulho ver cada vez mais atletas e projetos engajados nessa causa - comentou.

Vencedores da primeira edição

CATEGORIA AURORA

O atleta Joanildo Costa Junior com o Projeto Esporte Além da Bola

O atleta Narcizo Gomes de Lima Júnior com o projeto Redes que Transforam do Instituto Além dos Olhos

O atleta Jorginho com o projeto Cruzamento Perfeito do Instituto Bola pra Frente

O atleta Serginho com o projeto Instituto Serginho 10 de Vôlei

A atleta Fernanda Pasquarelli com o projeto Aikua Voleibol Feminino Parauapebas do Sistema Brasileiro Pro-Arte Saúde E Meio Ambiente – SIBRASTEM

CATEGORIA RAÍZES

Projeto SuperAção – Vôlei Sentado da Associação dos Moradores da Quarta Etapa do Conjunto Ceará

Projeto Esporte para Todos da Associação Esportiva Feminina da Amazônia

CATEGORIA SEMENTE

Andressa Dos Santos Fernandes

Clésia Márcia Rodrigues de Matos

Danielle Cristine Menezes do Vale

Denilson Oliveira Santos

Erlande Martins Pereira

Eva Vilma Costa Ferreira

Flávia Dias de Carvalho

Gleice Gomes Batista

Ivanise Santos

Jeronimo Julio Santos Spinola

Jônatas Cerqueira Melo

Lucilene Ferreira da Silva

Marcelo Leandro de Lima Meneghini

Marcus Vinicius De Medeiros Alves

Thallis Luiz Souza Ramos

Tuany Tomaz Nascimento