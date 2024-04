Mariana Pistoia em Santiago 2023 (Foto: Miriam Jeske/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 06:00 • San José (CR)

O Pré-Olímpico das Américas de Esgrima será realizado neste final de semana, na Costa Rica, durante os dias 6 e 7 de abril. Quatro brasileiros estarão em San José para conquistar o sonho de representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024: Alexandre Camargo, Henrique Garrigós, Karina Trois e Mariana Pistoia.

Esta é a última chance do Brasil em conquistar mais vagas na modalidade. Apenas o campeão leva a vaga para os Jogos Olímpicos. No sábado (6) acontecem as disputas do florete feminino e da espada e sabre masculina. No domingo (7), as armas jogadas serão a espada e sabre feminina e o florete masculino.

Guilherme Toldo e Nathalie Moellhausen não participarão deste evento, pois se encontram na zona de classificação olímpica pelo ranking da Federação Internacional de Esgrima (FIE).

Confira a programação abaixo

Horário de Brasília

✅ Sábado, 6 de abril

13:00 — Espada Masculina

14:30 — Florete Feminino

16:30 — Sabre Masculino

✅ Domingo, 6 de abril

13:00 — Espada Feminina

14:30 — Florete Masculino

16:30 — Sabre Feminino