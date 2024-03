Pedro Quintas ganhou destaque após se tornar o único representante brasileiro na final masculina do Skate Park no Pro Tour de Dubai. O skatista avançou para a finalíssima após somar 86.27 pontos na primeira volta da semifinal do pré-olímpico. Vale relembrar que o atleta representou o Brasil na modalidade na última edição dos Jogos Olímpicos, que foi realizada em Tóquio.