Porzingis ‘quebra’ internet com desempenho em Boston x Dallas: ‘Lei do ex na NBA’

Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 22:37 • Boston (EUA)

Retornando de lesão, Kristaps Porzingis vai brilhando no jogo 1 das finais da NBA nesta quinta-feira (6), contra o Dallas Mavericks. O pivô do Boston Celtics não poupou sua ex-equipe e anotou 18 pontos nos primeiros dois quartos da partida no TD Garden.

Porzingis anotou 11 pontos no primeiro quarto e ajudou Boston a abrir 17 pontos. A vantagem aumentou ainda mais no segundo período, com mais sete pontos do letão. O pivô atuou em Dallas entre 2019 e 2022 e foi trocado pela franquia texana para o Wizards.

