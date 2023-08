Além do embate central, entre Popó e Guilherme, o Danki Fight Show contará com outras lutas em diversas modalidades. O local do Danki Fight Show será anunciado em breve, assim como as ações sociais que farão parte do espetáculo. No sábado (26), o lutador voltou aos ringues no sábado (26), no Fight Music Show, em São Paulo, e venceu Júnior Dublê.