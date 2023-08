- O Dublê passou um mês mandando mensagem no "direct" pedindo para que eu pegasse leve, para eu não nocauteá-lo, para a gente fazer um show. Meu irmão, como a gente faz um negócio bacana com um cara mais de trinta quilos acima do meu do peso? Se esse cara dá um soco em mim com o braço pesado aquele, e aí? Ele ia falar que seria apresentação? Eu acho que não, né? - disse Popó.