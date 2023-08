Apesar de ter prometido "pedrada" em cima de Popó, Júnior Dublê foi derrotado pelo tetracampeão mundial em apenas 1 minuto e 20 segundos, em luta realizada na madrugada de sábado para domingo. O ex-pugilista e ídolo nacional não deu brecha para o dublê do ator Vin Diesel e o levou à lona com cruzados fortes na altura do rosto e do abdômen.