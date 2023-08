Júnior Dublê fez críticas a Arcelino "Popó" Freitas após a derrota na luta principal do Fight Music Show 3, no sábado (26). Em conversa com o Lance!, o youtuber, conhecido por ser sósia do ator americano Vin Diesel, alegou que houve um "acordo" com o tetracampeão mundial de boxe para que tivesse uma espécie de "exibição" no evento de lutas entre famosos. Além disso, Júnior alega que o pugilista baiano agiu na "crocodilagem" por não cumprir o combinado e definir a luta logo no começo.