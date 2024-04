Polêmica na Fórmula E: Da Costa é desclassificado, e Rowland herda vitória em Misano

Félix da Costa (Foto: Porsche)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 13/04/2024 - 18:34 • São Paulo (SP)

O português António Félix da Costa só teve o gostinho da conquista. Horas depois de vencer a corrida 1 do eP, no circuito italiano de Misano, a Fórmula E anunciou a desclassificação do piloto da Porsche e deu a confirmou vitória de Oliver Rowland, a primeira na temporada 2024. Tudo por causa de um problema na mola do amortecedor do acelerador do carro de Da Costa. Na avaliação dos comissários, após a corrida, ela não estava dentro do regulamento da categoria.

Da Costa não gostou nada da punição e se manifestou na publicação oficial da Fórmula E no Instagram. “Esta mola amortecedora do acelerador era uma peça original da Spark que foi usada durante todo o ano passado e foi removida do livro de regras sem notificação às equipes. Quantos outros carros estão na mesma seara?”, questionou. De acordo com o documento publicado pela FIA, tanto equipe como piloto alegam que a peça não era trocada desde a temporada 9 da categoria.

Longe dessa polêmica, Oliver Rowland, piloto da Nissan, soma mais sete pontos com a vitória dada a ele e dispara na liderança do campeonato, com 80 pontos. O pódio da primeira corrida do final de semana tem em segundo lugar o atual campeão da categoria, Jake Dennis, da Andretti. Em terceiro ficou Maximilian Günther, da Maserati

Essa não foi a única punição aplicada na prova. O brasileiro Sergio Sette Câmara — que cruzou a linha de chegada em sétimo — foi punido por uso excessivo de energia com um drive-through. Como não pôde cumprir, a punição foi convertida em um acréscimo de 50s ao tempo de prova do brasileiro.

A Fórmula E permanece em Misano para a segunda perna da rodada dupla, que acontece neste domingo, 14 de abril.