O UFC 313, que ocorrerá na T-Mobile Arena, em Las Vegas, neste sábado (8), terá como ponto alto a defesa do cinturão meio-pesado por Alex "Poatan" Pereira, do Brasil, contra o desafiante russo Magomed Ankalaev. Antes da luta, o brasileiro falou sobre o confronto e declarou estar preparado para enfrentar o adversário no chão.

Magomed Ankalaev é conhecido no circuito por ser um excelente lutador no Wrestling e na luta no chão. Por outro lado, Poatan se destacou por nocautear adversários no octógno. Porém, em entrevista para o canal do UFC, o brasileiro se mostrou confiante caso o confronto seja levado para o tatâme.

- Em todas as minhas lutas, sempre as considerei como grandes desafios. Porque são pessoas que estão treinando e evoluindo, assim como eu. Sei que estou bem preparado, mas é na hora ali que vamos ver. Me preparo para lutar no chão desde a minha primeira luta no UFC. Então, estou bem preparado - analisou o brasileiro.

Além disso, Poatam afirmou que não vê Magomed Ankalaev como um adversário espetacular. Ele reconheceu os méritos do lutador russo, mas apontou que será apenas mais um adversário difícil na carreira dentro do UFC.

- Agora (antes da luta) não tem como responder. Eu vejo as lutas que ele já teve, e o aponto como um adversário comum. Digo isso, porque ele é completo, e será um adversário duro, mas não vejo algo extraordinário. Mas será um luta difíicl - concluiu.

UFC 313

Alex Poatan, oriundo de São Bernardo do Campo (SP), possui um histórico de 12 vitórias e 2 derrotas. Já o desafiante russo Magomed Ankalaev, tem um registro de 11 vitórias, 1 derrota e 1 empate no UFC. Aos 37 anos, o brasileiro busca sua quarta defesa de cinturão, visando consolidar sua posição como um dos maiores lutadores da história do MMA.

Além de Poatan, outros sete brasileiros competirão, incluindo Amanda Lemos e Iasmin Lucindo, que disputarão na categoria peso-palha. Mauricio Ruffy enfrentará o americano King Green, buscando elevar sua posição na divisão peso-leve. Outros brasileiros no card incluem Brunno Ferreira, Carlos Leal, Mairon Santos e Djorden Santos.