Piu e mais quem? Veja quem serão os representantes do atletismo brasileiro em Paris 2024

Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 12:14 • Rio de Janeiro (RJ)

A 17 dias dos Jogos Olímpicos de Paris, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) divulgou todos os atletas convocados para a disputa da competição. Com 43 nomes listados, o Brasil contará com grandes nomes nas Olimpíadas, como Alison dos Santos - o Piu - e Darlan Romani. O evento terá sua abertura no dia 26 de julho.

O Brasil já contava com 15 atletas eleitos através do índice olímpico. Mas a delegação terá somado ainda os nomes que conquistaram a vaga pelo ranking olímpico - a janela de pontuação estabelecida pela "World Athletics" se encerrou no dia 30 de junho.

É importante destacar que três nomes podem ser adicionados a essa lista. Max Batista (marcha atlética), Livia Avancini (arremesso de peso) e Hygor Soares (revezamento 4x100m) foram cortados da lista de convocados por não atenderem a determinadas condições do protocolo de antidoping. A "World Athletics" estabelece que os atletas precisam passar por, pelo menos, três exames de doping - fato que supostamente não aconteceu. No entanto, a CBAt afirma que os atletas passaram pelo teste e promete recorrer no CAS (Corte Arbitral do Esporte) para assegurar a vaga dos brasileiros.

Convocados do atletismo

Feminino

Vitória Rosa – 100m rasos

Ana Azevedo – 100m e 200m rasos

Lorraine Martins – 200m rasos

Tiffany Marinho – 400m rasos

Flávia Lima – 800m rasos

Chayenne Pereira da Silva – 400m com barreiras

Tatiane Raquel – 3000m com obstáculos

Valdileia Martins – salto em altura

Juliana Campos – salto com vara

Eliane Martins – salto em distância

Lissandra Campos – salto em distância

Gabriele Sousa – salto triplo

Ana Caroline da Silva – arremesso de peso

Izabela Rodrigues da Silva – lançamento de disco

Andressa Morais – lançamento de disco

Jucilene Lima – lançamento de dardo

Érica Sena – 20km marcha atlética

Gabriela Muniz – 20km marcha atlética

Viviane Lyra – 20km marcha atlética e revezamento misto

Masculino