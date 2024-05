Piastri recebe punição por atrapalhar Magnussen e cai para 5º no grid de Ímola

Piastri iria largar na segunda colocação (Foto: Luca Bruno / POOL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 18/05/2024 - 15:09 • Ímola (ITA)

Oscar Piastri perdeu a segunda posição no grid de largada do GP da Emília-Romanha. Neste sábado (18), o australiano foi punido com a perda de três lugares por ter atrapalhado a volta rápida de Kevin Magnussen no Q1 em Ímola.

Com a punição, Piastri recuou para a quinta colocação no grid, perdendo terreno para o companheiro, Lando Norris, que agora divide a primeira fila com Max Verstappen. As Ferrari também se deram bem e, agora, tomam conta da segunda fila na grelha de partida.

Os comissários entenderam que o movimento de Oscar configurou um “bloqueio desnecessário”, já que o piloto da McLaren saía lento dos boxes quando apareceu na frente de um Magnussen que abria volta rápida.

Apesar de Piastri ter tentado acelerar e deixar espaço na sequência, a McLaren não avisou com antecedência necessária o piloto sobre a aproximação do dinamarquês da Haas. Magnussen reconheceu à direção de prova que Oscar realmente não tinha como ver a aproximação tão em cima, mas Piastri acabou punido pela negligência da McLaren.

Magnussen, que ficou indignado no rádio depois de ter sido atrapalhado por Piastri, nem passou para o Q2 e larga na corrida deste domingo em 18º, enquanto o companheiro de Haas, Nico Hülkenberg, sai de décimo.