Phoenix Suns pode ter futuro complicado em caso de derrota na temporada da NBA

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 07/04/2024 - 15:42 • Phoenix (EUA)

O Phoenix Suns vive um momento de pressão por um título na atual temporada da NBA. Existe uma cobrança para que o trio de astros composto por Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal consiga trazer a conquista para o Arizona, especialmente pelo investimento feito por parte da franquia.

Caso o cenário seja de derrota, alguns pontos de interrogação serão levantados. De acordo com informações do portal “Fadeaway World”, o Suns possuí a terceira maior folha salarial desta temporada. São gastos, por mês, algo em torno de US$ 193.728.660 (cerca de R$ 973 mi, na atual cotação). Além disso, as perspectivas para as temporadas seguintes não envolvem uma redução.

Um dos fatores para essa pressão está em Kevin Durant. O astro vai completar 36 anos na atual temporada e, apesar de ainda apresentar um jogo de alto nível, já está em declínio físico. Além disso, seu salário deve pular para US$ 51.179.020 e US$ 54.708.608, nas próximas duas temporadas. Isso corrobora para a necessidade de corresponder ao investimento.

No mais, outro gasto alto está em Bradley Beal. O astro acumula um contrato de US$ 171 milhões e participou de apenas 47 jogos na atual temporada. Suas médias são de 17.4 pontos por jogo, algo abaixo das expectativas.

Dessa forma, o sexto colocado na Conferência Oeste da NBA (45-31) vive expectativas por uma conquista. Caso contrário, um fracasso pode fazer com que o cenário mude completamente de lado. Ainda restam seis jogos para a franquia manter a posição na zona de classificação aos playoffs desta temporada. Resta saber se o alto investimento dará retorno ou será um gasto em vão.