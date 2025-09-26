Dois brasileiros terão a chance de tomar o MMA francês de assalto, com a chegada da PFL a Lyon. No dia 13 de dezembro, a campeã peso pena Cris Cyborg irá defender seu título contra Sara Collins, e Renan Problema desafia o dono do cinturão peso pesado Vadim Nemkov.

continua após a publicidade

Os duelos foram anunciados pela PFL nesta semana, com a companhia fazendo anúncios importantes antes do evento marcado para Dubai no dia 3 de outubro, que opõe Usman Nurmagomedov e Paul Hughes, em uma das maiores revanches da história da organização.

Cyborg lutou pela última vez na PFL em outubro de 2024, vencendo a também brasileira Larissa Pacheco pelo cinturão ‘’Super Fights’’. A brasileira, porém, tem se mantido ativa e se dedicando ao boxe, tendo vencido três lutas em 2025.

continua após a publicidade

Agora, as atenções da lendária brasileira se voltam ao MMA novamente, com o desafio de tirar a invencibilidade de Sara Collins, que tem seis vitórias em seis lutas, com três delas vindo por finalização. Já Cyborg busca seu oitavo triunfo seguido, após sua última derrota, que ocorreu ainda no UFC, para Amanda Nunes - desde então, Cris venceu o título do Bellator e da PFL.

Cris Cyborg se aventurou no boxe em 2025 (Foto: Reprodução Instagram Cris Cyborg)

Já Renan Problema vem de derrota para Francis Ngannnou no mesmo evento de Cyborg, e não conseguiu o cinturão Super Fights. Porém, o brasileiro havia ganhado o cinturão PFL x Bellator antes ao vencer Ryan Bader e terá a oportunidade de conquistar o título da PFL contra Vadim Nemkov, que era campeão do Bellator e agora também é o detentor do cinturão peso pesado da PFL.

continua após a publicidade

Este será um grande desafio para Problema, que é um dos lutadores mais altos do MMA, com 2,03 de altura e 2,16 de envergadura. Nemkov, que já lutou de meio-pesado, terá a desvantagem de tamanho, mas vem de uma sequência de 11 lutas sem derrota (10 vitórias 1 luta sem resultado).

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com Cyborg campeã, PFL anuncia mudanças

Segunda maior organização do MMA mundial, a PFL (Professional Fighters’ League) anunciou que mudará o formato de seus campeonatos e reverterá ao modelo tradicional de esportes de combate, oriundo do boxe.

Antes, a PFL organizava torneios anuais na maioria das categorias de peso, e o campeão da competição era tido como dono do cinturão daquele ano. Não havia o sistema de defesas de título, que agora está sendo introduzido em todas as categorias de peso, após a PFL comprar e absorver o Bellator.