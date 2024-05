Pérez fala sobre seu futuro na Red Bull: ‘Tudo permanece como opção’

Pérez nega pressa por negociação de contrato com Red Bull: “Vai se resolver naturalmente” (Foto: AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 15/05/2024 - 16:22 • São Paulo (SP)

Sergio Pérez conseguiu apresentar um começo de temporada sólido em 2024 e se colocou em boa posição para negociar seu futuro na Red Bull. O mexicano negou ter pressa para assinar a extensão do vínculo e disse estar focado em entregar um bom resultado para a equipe. Caso isso seja feito com êxito, a permanência em Milton Keynes é algo que deve acontecer “naturalmente”.

Pérez viu sua posição na Red Bull ameaçada na segunda metade do ano passado quando sofreu com resultados ruins nas classificações e teve dificuldades para escalar o grid durante as corridas. O chefe Christian Horner, no entanto, sempre reforçou que a permanência do mexicano dependia exclusivamente de uma melhora na performance.

E o #11 até conseguiu essa melhora no início de 2024 e entregou três dobradinhas para a equipe nas primeiras seis corridas do ano. Inclusive, algumas conversas com o time já começaram e o mexicano pediu um acordo de três anos de duração.

Apesar de as negociações já terem começado, e Pérez ter apresentado uma clara evolução em relação ao que foi visto em meados da última temporada, o mexicano afirmou que não quer pular etapas e está concentrado em entregar bons resultados para o time.

- Para todo mundo que ainda não assinou um contrato, até que você tenha tudo garantido no papel, tudo permanece como uma opção. Mas, neste momento [negociar outro contrato] não é a prioridade - disse Pérez sobre seu futuro.

- As coisas estão acontecendo muito cedo no mercado de pilotos por causa do anúncio da ida de Lewis [Hamilton] para a Ferrari no início do ano. Então todos estão procurando a melhor opção possível. Mas é só uma questão de tempo. Mas no momento, a prioridade está na temporada, nas corridas e na forma como trabalho com a equipe. O resto vai se resolver naturalmente - finalizou o piloto.