05:05 800m feminino - Eliminatórias

05:15 Salto com vara masculino - Classificação

05:20 Lançamento do dardo feminino - Classificação Grupo A

06:10 5000m feminino - Eliminatórias

06:15 Salto em distância masculino - Classificação

06:55 Lançamento do dardo feminino - Classificação Grupo B

07:05 200m feminino - Eliminatórias

07:50 200m masculino - Eliminatórias

14:00 Lançamento do martelo feminino - Classificação Grupo A

14:10 Salto triplo feminino - Classificação

14:30 Salto com vara feminino - Final

14:45 3000m com obstáculos feminino - Eliminatórias

15:35 Lançamento do martelo feminino - Classificação Grupo B

15:40 100m com barreiras feminino - Semifinal

16:15 1500m masculino - Final

16:35 400m feminino - Final

16:50 400m com barreiras masculino - Final