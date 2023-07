Com uma classificação agitada e cheia de supressas, Lewis Hamilton encerrou o jejum e conquistou a pole na Hungria na manhã deste sábado (22). A sessão foi diferente neste final de semana, já que tivemos a mudança do uso dos pneus e deu uma mexida interessante no grid. O Q1 os pilotos usaram compostos duros, no Q2 médios e no Q3 macios. Max Verstappen e Lando Norris completaram o top 3.