Técnico da NBA comete erro bizarro e dá vitória ao Lakers; veja

O Los Angeles Lakers venceu o Utah Jazz no último domingo (1º), mas de uma forma bem diferente. Will Hardy — técnico do time de Salt Lake City — cometeu um erro bizarro ao pedir tempo antes da jogada de ataque de seu time, invalidando o que seria a cesta da vitória faltando seis segundos para o fim.

continua após a publicidade

O time de Los Angeles vencia por 105 a 104 quando o Jazz teve a posse de bola. Collin Sexton, armador do Utah, conseguiu a infiltração e a bandeja para colocar a equipe na frente. No entanto, Will Hardy (técnico do Salt Lake City) pediu tempo antes da conclusão da jogada, o que anulou o lance. Em seguida, o Utah não conseguiu fazer outra cesta e acabou perdendo.

➡️ Brooklyn Nets perde a paciência e decide mandar pacotão de jogadores embora

Sobre o ocorrido, Hardy afirmou que esperava que tivessem mais alguns segundos de posse de bola, não apenas 2.1.

— Nós gostaríamos de deixar os jogadores seguirem nesse tipo de lance. Mas quando Collin (Sexton) precisou bater a bola para trás, eu comecei a pedir tempo, obviamente falei alto…Esperava que tivéssemos mais alguns segundos de posse que apenas 2.1. É difícil — disse Hardy ao fim do jogo.

continua após a publicidade

LeBron James marca cesta contra Utah Jazz, em Salt Lake City (Foto: Alex Goodlett / AFP)

Ao final do jogo, Hardy disse que Sexton entendeu a situação durante uma conversa no vestiário. O técnico admitiu que prejudicou a equipe e pediu desculpas.

— Eu falei para os jogadores no vestiário: “Eu roubei o fim de jogo dele”. Ele foi muito gentil comigo no vestiário. Na quadra ele estava um pouco mais frustrado, era um momento de emoção, o que eu entendo — completou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Situação do Lakers e do Utah na NBA

Com a derrota, o Utah Jazz soma apenas quatro vitórias em 21 jogos na temporada regular da NBA. O Los Angeles Lakers está em sexto lugar da Conferência Oeste, com 12 vitória e oito derrotas.