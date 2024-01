O Comitê Olímpico Internacional (COI) divulgou no domingo (14), um guia com as regras para os atletas compartilharem os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e suas experiências na capital francesa, principalmente, respeitando os direitos dos detentores de mídia. Entre as decisões, encontram-se as criações de qualquer conteúdo gerado por inteligência artificial.