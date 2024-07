Papo com Helio Castroneves: Um nova era na IndyCar

Helio Castroneves distribuindo autógrafos no Grand Prix de Monterey (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 16:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Tudo bem, amigos? Espero que sim.

Hoje aqui nos Estados Unidos é feriado da independência, mas estamos trabalhando forte para a próxima prova do NTT IndyCar Series. Neste final de semana, a IndyCar inicia uma nova era, mais uma em sua empolgante história, com a prova Honda Indy 200 no Mid-Ohio SportsCar Course, com a introdução dos motores híbridos na categoria. Depois de oito etapas disputadas, a segunda metade da temporada terá como marca a nova unidade de potência híbrida da categoria, resultado de uma colaboração inédita entre a IndyCar, Honda e Chevrolet.

Esse novo sistema altera o peso do carro, o consumo de combustível, a vida útil dos pneus e mais alguns detalhes, mas em troca disso haverá significativo ganho de potência. As projeções indicam um ganho na casa dos 60 cv. Todos esses elementos exigirão uma releitura nas estratégias, com grande possibilidade de descobrirmos muita coisa somente nas primeiras corridas.

Sim, é verdade que todas as equipes conseguiram treinar, incluindo a Meyer Shank Racing, mas estamos trabalhando praticamente diante de uma tela em branco. Quase todos os parâmetros usados até aqui, na hora de definir a estratégia de corrida, irão mudar. Temos tudo o que fizemos até aqui nos testes, o que obviamente permite estabelecer um padrão teórico e prático, mas é na corrida que o bicho pega.

É importante esclarecer o que significa quando a gente fala em motor novo. O atual motor V6 biturbo de 2,2 litros ainda continua em uso. A novidade é a inclusão da tecnologia híbrida, um sistema de recuperação de energia e outro de armazenamento, ambos encaixados entre o motor de combustão e a caixa de câmbio.

O sistema capta a energia que seria perdida nas freadas e a usa para carregar os supercapacitores dentro da unidade de recuperação. Depois disso, essa energia é enviada para o sistema de armazenamento, que é ligado ao eixo de transmissão, somando até 60 cv à disposição dos pilotos. Juntando com o push to pass, o conjunto híbrido pode oferecer 120 cv adicionais. Na prática, os atuais motores da categoria passarão perto dos 900 cv de potência.

Helio Castroneves no Grand Prix de Monterey (Foto: Divulgação)

Com tantas variáveis que até então não faziam parte de nossas corridas, imaginem como é importante o treino desta sexta-feira (5), a partir das 16h20 no horário brasileiro. É a primeira atividade coletiva com o pacote híbrido e nossos pilotos, Felix Rosenqvist e David Malukas, que se deram muito bem nos testes, estão muito empolgados, como todos nós na MSR.

O fã da IndyCar no Brasil poderá ver essa corrida histórica, a partir das 14h45 do domingo (7), com transmissão ao vivo pela TV Cultura e canais ESPN. Vejam a programação completa e até semana que vem!

➡️Papo com Helio Castroneves

Programação Mid-Ohio

Sexta-feira, 5 de julho

Practice 1 – 16h20 (75 minutos)

Sábado, 6 de julho

Practice 2 (60)

Qualifying – 11h50 (100)

Domingo, 7 de julho

Warmup – 11h25 (30)

Corrida – 14h45 (80 voltas)