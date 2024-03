Papo com Castroneves: meu carro para a Indy 500 já está pronto

Helio apresenta sua nova máquina (Foto: Chris Owens/Penske Entertainment)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 00:34 • São Paulo

Olá, amigos, tudo bem?

Esta semana está sendo muito agitada em razão da abertura do NTT IndyCar Series, no próximo domingo, 10 de março. Mas antes de chegar em Saint Petersburg, na Flórida, cumpri diversos compromissos, e um deles, em especial, é o primeiro assunto que vou abordar na coluna de hoje.

Como vocês sabem, minha participação como piloto da IndyCar neste ano será na Indy 500, marcada para o dia 26 de maio, e os trabalhos começaram cedo. Na segunda-feira, dia 4 de março, eu e o Mike Shank fomos ao Indianapolis Motor Speedway apresentar o carro com o qual tentarei, pela quinta vez, vencer a corrida mais importante do planeta.

Estou muito orgulhoso e feliz por enfrentar mais esse desafio no oval mais famoso do mundo, com o apoio da siderúrgica dos Estados Unidos, a Cliffs, que é a maior fabricante de aço laminado plano em toda a América do Norte e instalações em vários lugares dos Estados Unidos.

A empresa é dirigida pelo brasileiro Lourenço Gonçalves, que está nessa posição desde 2014 e realiza um trabalho incrível. Para vocês terem uma ideia do tamanho da Cliffs, a empresa tem cerca de 10 mil funcionários, é líder na produção de aço laminado plano e apresenta uma diversificação tão grande de produtos siderúrgicos que vou levar um tempinho para saber tudo na ponta da língua.

O carro ficou lindo, como vocês podem ver na foto publicada nesta coluna. A combinação pink/preto cede lugar para majoritariamente o branco e azul, que formam a marca da Cliffs. Não vejo a hora de acelerar o #06 Cleveland-Cliffs Honda e a primeira oportunidade já tem data marcada. Será em Indianapolis, nos dias 10 e 11 de abril, no Open Test preparatório para a 108ª edição da Indy 500.

E agora, St. Petersburg

Obviamente que estou muito otimista com o que a Meyer Shank Racing poderá fazer na primeira prova do ano. É um lugar que conheço muito bem, pois já venci em 2006, 2007 e 2012. Aliás, sou o recordista de vitórias nesta prova, que entrou no calendário da então Indy Racing League em 2005.

Nossos pilotos, Tom Blomqvist e Felix Rosenqvist, estão muito bem-preparados, trabalhamos demais na pré-temporada para começar o campeonato com o pé direito, nosso time como um todo está muito animado e, agora, é iniciar os trabalhos. Eles vão para a pista e eu, como rookie na minha nova função, ficarei no pit.

Sempre no horário brasileiro, haverá um treino livre na sexta-feira, às 16:45. No sábado, o segundo treino livre começará às 11:35 e o dia termina com o Qualifying, a partir das 16:00. No domingo, depois do warmup das 11:10, teremos a largada às 14:00 para 100 voltas pelo traçado urbano de quase 3 km.

E você poderá ver tudo isso, ao vivo, aí no Brasil. Geferson Kern e Bia Figueiredo formam a dupla de transmissão da TV Cultura. Nos canais ESPN, o time tem Thiago Alves, Edgard Mello Filho e Christian Fittipaldi. O Qualifying vai pelo ESPN 4 e a corrida no ESPN 2.

É isso, amigos, vou ficando por aqui e volto na quarta-feira que vem (agora a coluna será todas as quartas), esperando ter muita coisa legal para contar para vocês.

Abraço e até lá.