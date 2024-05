José Aldo brilha e vence Jonathan Martinez em seu retorno ao octógano no UFC 301 Rio

Aldo venceu por decisão unânime dos árbitros (Foto: Alex Goodlett/AFP)







Publicada em 05/05/2024 - 01:05 • Rio de Janeiro (RJ)

José Aldo venceu Jonathan Martinez por decisão unânime dos árbitros, no retorno do brasileiro ao octógano, no UFC 301 Rio, neste sábado (4), na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. Em uma luta estudada, o amazonense derrubou o americano no último round e levou mais uma vitória em sua enorme carreira.

Considerado o "Rei do Rio", Aldo entrou no ringue com uma coroa, após a música "We Are The Champions", do Queen, ser tocada na Jeunesse Arena. Com a arena toda na torcida, o brasileiro entrou para a luta feliz e motivado.

COMO FOI A LUTA?🥊

Com um início estudado, ambos trocaram socos e chutes de longa distânica. Com um primeiro round frio, a parte final esquentou um pouco mais, com Aldo e Martinez tentando sequências de socos, mas sem efeito. Apenas o americano fez uma tentativa de queda, mas rápidamente defendida pelo brasileiro.

No segundo round, Jonanthan entrou com mais ação e tentou a luta no chão novamente, Aldo travou na grade e conseguiu evitar a queda, após intervenção árbitro. Após a separação, o brasileiro se saiu melhor na trocação e aplicou mais golpes significativos do que o americano.

No terceiro e decisivo round, Aldo e Martinez se abraçaram e deram inicio ao assalto final. O brasileiro se defendeu bem dos ataques do americano, com a guarda alta na maior parte do tempo e respondendo com jabs curtos. Nos dois minutos finais, José conseguiu encaixar uma boa sequência que deixou Jonanthan tonto, o Rei do Rio foi para a luta no chão e conseguiu garantir a vitória por decisão unânime dos árbitros.