Olimpíadas hoje: o Brasil tem chances de medalha nesta segunda (29)?

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 23:13 • Rio de Janeiro

Após o Brasil sair da fila e conquistar três medalhas no domingo (28), as Olimpíadas de Paris chegam ao terceiro dia de competições nesta segunda-feira (29). Novamente, o país terá a chance de aumentar as medalhas com diversas finais no dia, incluindo o skate street masculino e no judô. Veja a análise do repórter Pedro Werneck acima.

