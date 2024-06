Ocon dispara contra Alpine após ordem para favorecer Gasly no Canadá: ‘Sem sentido’

Ocon tem futuro indefinido na F1 2025 (Foto: Chris Graythen / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 09/06/2024 - 21:00 • Montreal (CAN)

Apesar de ter conseguido somar mais um ponto valioso para a Alpine na classificação do Mundial de Construtores, Esteban Ocon não ficou nada contente com o pedido feito pelo time de Enstone durante as últimas voltas do GP do Canadá, realizado neste domingo (9). Na ocasião, a equipe ordenou que o francês da A524 #31, que estava em nono naquele momento, invertesse posições com Pierre Gasly, décimo, para que o mesmo tivesse a oportunidade de alcançar Daniel Ricciardo, algo que, de acordo com Ocon, “não fazia sentido”.

O clima na escuderia realmente não é dos melhores. Depois do incidente envolvendo os dois pilotos ainda durante o GP de Mônaco, há duas semanas, e que culminou em uma punição de 5 posições no grid de largada para Esteban na etapa em Montreal, o ex-companheiro de Fernando Alonso recebeu a notícia de que seu contrato com a Alpine não será renovado ao fim do ano.

Largando da 18ª posição — à frente apenas de Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, que largaram dos boxes —, Ocon lidou bem com as condições adversas no circuito Gilles Villeneuve e conseguiu fazer uma boa corrida de recuperação, cruzando a linha de chegada em décimo. O resultado, porém, poderia ter sido um pouco melhor, já que o francês ocupava a nona posição quando restavam menos de duas voltas para o fim, mas recebeu a polêmica ordem por parte da equipe.

- Estou feliz pela equipe, que conseguiu somar pontos com os dois carros. A ordem deveria ter sido a oposta nesta ocasião. Recebi instruções para deixar Pierre (Gasly) passar quando faltava uma volta e meia ou duas para o fim da corrida para que ele pudesse alcançar Daniel (Ricciardo), que estava 2s5 à frente e rápido demais para que pudéssemos alcançá-lo. Então, o pedido não fazia sentido - disse o piloto de 27 anos.

- Fiz a minha parte do trabalho, que é ser um jogador de equipe, respeitando a ordem que me foi dada. Sempre fiz isso, nunca agi de maneira diferente em minha carreira. Fiz a minha parte do trabalho, mas a equipe não, o que é muito triste - esbravejou Ocon após a corrida.

- Obviamente, comecei em último, mas acertamos nas escolhas (de estratégia) e tive condições de disputar contra carros mais rápidos. Isso foi muito bom, claro. Quero otimizar o máximo que puder até o fim da temporada, pois há muito trabalho a fazer junto desta equipe. - garantiu Esteban, que desconversou quando foi questionado sobre seu destino na próxima temporada.

A Fórmula 1 volta entre os dias 21 e 23 de junho, em Barcelona, com o GP da Espanha, décima etapa da temporada 2024.