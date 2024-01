Conforme os critérios apresentados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Vinicius estará apto a disputar as Paralímpiadas caso conquiste a medalha de ouro no Campeonato Mundial do Japão, em maio, ou corra abaixo da marca de 12s12 até o dia 16 de junho. A outra possibilidade é a classificação via ranking. O BBB 24 está previsto para terminar no dia 16 de abril. Evidentemente, o velocista pode deixar a competição anteriormente se for eliminado.